Vrouw wordt toegang tot club ontzegd omdat ze te dik is

De Argentijnse Agustina Ríos Martínez zal de verjaardag van haar beste vriendin niet snel vergeten. Toen ze samen met haar vriend aankwam bij de club in Buenos Aires waar het feestje plaatsvond, mocht ze naar eigen zeggen niet binnen van de buitenwipper “omdat ze te dik is”.Volgens Martinez zei de buitenwipper tegen haar dat ze “niet de norm haalde”. Na het incident deed de vrouw haar beklag op Facebook. “Ik wist niet dat je niet zomaar in de zaak naar binnen kan als je niet een bepaald uiterlijk hebt”, doet ze haar verhaal. “We zijn uiteindelijk niet naar binnen gegaan, ook niet toen de pr-manager en mijn vriendin naar buiten kwamen in een poging om de plooien glad te strijken.”De post werd al meer dan 14.000 keer bekeken en kreeg duizenden commentaren. “Laat het niet aan je hart komen”, was een van de reacties.”Ik deel dit zodat niemand nog naar dergelijke rotplekken zou gaan, die denken dat ze het universum onder controle hebben”, gaat ze verder.De vrouw gaat een klacht indienen bij het Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), zegt haar broer tegen de krant Perfil. “Ze heeft het heel lastig.” Volgens de man heeft Agustina paniekaanvallen en moet ze medicijnen nemen sinds het incident.