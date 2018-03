Jongen ziet plots lange slang tussen benen

Mountain Creek - Een tiener uit de Australische voorstad Mountain Creek heeft onlangs de schrik van zijn leven gehad. Hij zat op het toilet toen hij plots iets onbekends voelde glibberen van onderen.

Toen hij naar beneden keek, bleek het een bijna twee meter lange python te zijn. De jongen slaagde er in de slang op tijd los te schudden en een slangenvanger op te bellen.

Luke Huntley ontving de oproep rond 23 uur ’s avonds. Op Facebook vertelt hij wat er gebeurde. „De slang probeerde hem te bijten en was duidelijk in roofmodus”, stelt de expert in een video (zie onderaan).



Omdat de tiener rustig bleef, werd hij niet gebeten, vertelt slangenvanger Huntley. Gelukkig maar. „Ik ben zelf al eens gebeten door zo’n slang en een pretje is dat niet, ook al is de beet niet giftig”, vertelt hij in Australische media.



„Als ze zich vastbijten, kan dat nadien voor allerlei problemen zorgen. Bovendien was het een nogal dik exemplaar met een grote kop. Ik moest heel voorzichtig zijn tijdens het vangen.”

Reacties

24-03-2018 13:46:49 Emmo

Oudgediende







Ik heb ook wel eens wat tussen mijn benen. Maar om nou te zeggen dat het twee meter lang is, is ook weer ietwat overdreven.

24-03-2018 14:19:04 Noepetote

Senior lid





@Emmo







On-topic: Hier bestaat ook een heel leuk On-topic: Hier bestaat ook een heel leuk kinderboek over...

24-03-2018 15:20:44 Mamsie

Oudgediende







@Emmo :

Ik heb ook wel eens wat tussen mijn benen. QuoteIk heb ook wel eens wat tussen mijn benen.

Huh.... soms wel en soms niet? Huh.... soms wel en soms niet?

24-03-2018 16:04:22 Emmo

Oudgediende







@Mamsie : Als ik op mijn kop sta, hangt het ervoor

