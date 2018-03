Veelbelovend gif ontdekt in een van de langste dieren op aarde

Een worm die tot wel 55 meter lang kan worden, herbergt stofjes die zelfs af kunnen rekenen met kakkerlakken.De snoerworm Lineus longissimus kan uitgroeien tot één van de langste organismen op aarde. In het verleden zijn wel exemplaren aangetroffen die tientallen meters lang zijn. En wie denkt dat het een heel exotische soort is, heeft het mis. De snoerworm komt zelfs in ons eigen kikkerlandje voor. Zo treffen we ‘m onder meer aan in de Grevelingen en Oosterschelde. De worm kruipt er rustig over de bodem, maar aarzelt niet om zich te beschermen wanneer hij zich bedreigd voelt. Hij geeft dan een soort dik slijm af dat giftig is voor kreeftachtigen.Wetenschappers hebben dat slijm nu onder de loep genomen en het meest voorkomende giftige eiwit in het slijm geïsoleerd. Dat is te lezen in het blad Scientific Reports.De onderzoekers injecteerden dat eiwit tevens in strandkrabben, die daarop pardoes verlamd raakten. Hetzelfde overkwam Argentijnse kakkerlakken toen zij het eiwit ingespoten kregen. En het eiwit bleek datzelfde effect te hebben op de fruitvlieg, de Duitse kakkerlak en de varroamijt.Het onderzoek kan dan ook wel eens leiden tot nieuwe, door de natuur geproduceerde insecticiden, zo stellen de onderzoekers. Temeer omdat het eiwit zeer waarschijnlijk niet giftig is voor mensen en andere zoogdieren.