Duitse vrachtwagen rijdt zichzelf vast na kilometerslange rit over kronkelig fietspad

Een Duitse chauffeur is donderdagmorgen met zijn vrachtwagen vast komen te zitten bij een brug in Purmerend. Hij reed op een weg die overging in een fietspad. Maar dat fietspad was zo smal, dat hij niet kon keren en vast kwam te zitten in de modder.De chauffeur reed van Ilpendam, een dorpje boven Amsterdam, naar Purmerend – een stuk van ruim 2 kilometer over een smal en kronkelig fietspad. Waarschijnlijk had hij de instructies van zijn navigatie verkeerd opgevolgd, maar had hij geen mogelijkheid om te keren.Volgens getuigen heeft de man er met zijn vrachtwagen urenlang vastgestaan. Een bergingsbedrijf moest de vrachtwagen met een hijskraan van het fietspad halen, zodat de chauffeur zijn weg kon vervolgen.