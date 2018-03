Dierenambulance Amsterdam rukt uit voor container die vogelgeluiden maakt

De dierenambulance in Amsterdam is zondagavond uitgerukt naar de Jozef Israëlskade voor een vogel die vast zou zitten in een vuilcontainer. Eenmaal ter plaatse gekomen, bleek de zelfpersende machine de geluiden van een dier in nood zelf te produceren.

Bij de ‘reddingsoperatie’ werd ook de brandweer opgeroepen. De vergissing werd pas ontdekt nadat de container door de hulpdiensten was opengebroken.



Volgens de directeur van de dierenambulance in Amsterdam komt het vaker voor dat dierenredders uitrukken voor het geluid van apparaten. “Moderne machines kunnen roesten, en je merkt dat ze dan onbekende geluiden kunnen maken die op geluiden van dieren lijken.”



Zo is de dierenambulance in de stad onlangs naar een woning gestuurd waar, volgens de bewoners, een kat in de spouwmuur zou zitten. Ook daar werd vervolgens de brandweer voor opgeroepen. “We hadden bijna de spouwmuur gesloopt, toen bleek dat de boiler een bepaald geluid maakte als de bewoners warm water wilden. Dit leek precies op het gemiauw van een kat.”



Toch staat de directeur van de dierenambulance niet negatief tegenover die ‘valse melders’. “Liever een keer te veel gereden dan een keer te weinig.”

