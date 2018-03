Dit lapje stof genereert elektriciteit wanneer het wordt uitgerekt

Zweedse techneuten1 vertrokken van piŽzo-elektrische vezels om een garen samen te stellen dat niet alleen spanning genereert bij vervorming, maar dat ook een elektrische stroom doet vloeien. Dat garen verweven ze vervolgens met gewoon garen, waarna ze een stukje textiel verkregen dat voldoende elektriciteit kon produceren om een led te doen branden, een klein horloge aan te sturen of een draadloos signaal te verzenden.De onderzoekers demonstreerden hun uitvinding in de hengsels van een stoffen draagtas. Hoe voller de tas, hoe harder er aan de hengels werd getrokken en hoe meer elektriciteit er werd geproduceerd.Volgens de vorsers staat weinig de industriŽle productie van het stroomopwekkende lapje stof in de weg. Het textiel is voldoende sterk en de kostprijs zou vergelijkbaar zijn met die van Gore-Tex.