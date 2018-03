Vrouw troost huilende baby tijdens zwaar examen en gaat viraal

Een docent op een privé-universiteit in Afghanistan geloofde onlangs zijn ogen niet toen een van zijn studenten bij een belangrijk toelatingsexamen ineens haar tafel verliet. De vrouw (25) had haar twee maanden oude kindje bij zich, dat ineens was gaan huilen. Daarom hurkte de moeder, om vervolgens zowel haar kleine als het examen op schoot te nemen. De docent maakte een foto, die de afgelopen dagen viraal ging.Er hing voor Jahan Taab heel wat af van het zogenoemde Kakor-examen. De jonge vrouw hoopte toegang te krijgen tot de opleiding Sociologie in de stad Nilli. Met haar huilende oogappel op schoot en omringd door talloze medestudenten vulde ze ijverig haar antwoorden in.,,Het was geweldig'', zegt docent Yahya Erfan tegen CNN. ,,Alle klasgenoten bewonderden haar.'' De vrouw, die nog twee andere kinderen heeft, had vanuit haar woonplaats zo'n zeven uur gereisd om het examen bij te wonen. En het was de inspanning waard, want ze is geslaagd.De moeder wil nu haar droomstudie oppakken, maar docent Erfan is bang dat ze die niet kan betalen. De vrouw, die getrouwd is met een boer, komt uit een arme familie. En de driejarige opleiding aan het Nasirkhosraw-instituut kost 10.000 á 12.000 Afghaanse afghani per termijn, omgerekend tussen de 117 en 140 euro.Een Britse organisatie, de Afghan Youth Association, wil haar een handje helpen en heeft een crowdfundingspagina geopend. ,,We willen dat Jahan een inspiratie is voor andere vrouwen in Afghanistan'', zegt de voorzitter tegen BBC News.Volgens hem worden vrouwen in het land vaak gezien als minderwaardig en sturen ouders liever hun zoons naar de universiteit. ,,Een examen doen terwijl je voor een kind zorgt, overtreft alle verwachtingen'', zegt de man. ,,Ze vecht zichzelf door alle uitdagingen heen.'' Tot nu toe is bijna 5.000 pond (5.730 euro) opgehaald.