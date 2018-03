Fluisterende kurkeik is de Europese Boom van het Jaar

Een boom die zijn naam dankt aan het geluid van de ontelbare vogeltjes die op zijn takken zitten, is verkozen tot Europese Boom van het Jaar.De boom staat sinds 1783 in het Portugese Įguas de Moura, ten zuidoosten van Lissabon. De gigantische eik is in zijn hele leven al twintig keer van zijn bast ontdaan voor een bijdrage aan de kurkindustrie. Ook staat de boom in het 'Guinness Book of Records' als grootste kurkeik ter wereld en werd hij in 1988 gekwalificeerd als 'boom van het algemeen belang'.De verkiezing tot Europese Boom van het Jaar wordt sinds 2011 georganiseerd door de European Partnership Association, een samenwerkingsverband tussen zes Oost-Europese natuurorganisaties. Het doel van de verkiezing is bijzondere bomen in de aandacht zetten en mensen meer betrekken bij de natuur.Dit jaar stuurden dertien landen een boom in om mee te doen aan de verkiezing. Belangrijk is vooral het verhaal van de boom, niet het uiterlijk of de leeftijd. Achter de Portugese kurkeik eindigden zeven 450 jaar oude iepen in Spanje die, anders dan een miljoen soortgenoten in het land, de iepenziekte overleefden. De derde plaats was voor de 188 jaar oude zomereik in het Russische Belgorod, een Nationaal Natuurmonument waar jaarlijks veel evenementen onder en omheen georganiseerd worden. Vorig jaar won de Poolse eik Jozef, die in de Tweede Wereldoorlog onderdak bood aan een Joodse familie.Een Nederlandse inzending was er nog niet dit jaar. Daar komt bij de verkiezing van 2019 wellicht verandering in. Sinds deze week kan iedereen, op initiatief van het SBNL Natuurfonds, een boom met een mooi verhaal nomineren voor de titel Nederlandse Boom van het Jaar. De winnaar dingt volgend jaar mee naar de Europese titel.