Man vindt Amerikaans monster van Loch Ness

Op het Amerikaanse Wolf Island in Georgia is een zeedier aangespoeld dat een beetje lijkt op het Monster van Loch Ness. De reacties over de aard van het beest lopen sterk uiteen.De Amerikaan Jeff Warren was samen met zijn zoontje aan het roeien, toen hij plotseling een dood dier zag. Eerst dacht hij nog dat het om een zeehond ging, maar toen hij dichterbij kwam om een foto te maken schrok hij zich een bult. Het dier had gekartelde tanden en was uitzonderlijk lang. Volgens lokale inwoners zou het dier familie zijn van het Monster van Loch Ness.Lokale biologen zijn nu al enkele dagen bezig om het ‘monster’ te identificeren. De ene bron zegt dat het om een soort fossiel gaat. De andere wetenschapper zegt dan weer dat het een erg kleine, reuzenhaai is. Wat het antwoord ook is, inwoners uit het dorpje Waycross zijn ervan overtuigd dat ze nu hun eigen ‘Nessie’ hebben.