Weer Amerikaanse hond naar verkeerde bestemming gevlogen

Opnieuw is een hond op een vlucht van een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij naar de verkeerde bestemming gevlogen. Delta Airlines deed er bijna een weekend over om een acht weken oude puppy op de juiste plek te krijgen.



Eigenaar Josh Schlaich van de jonge hond klaagt op de Facebookpagina van Delta Airlines over hoe het mis ging. Het dier moest zaterdag van Richmond in de staat Virginia aan de Amerikaanse oostkust naar Boise in de westelijke staat Idaho worden gevlogen. Toen de hond van Schlaich daar zaterdag niet aankwam, bleek dat Delta de puppy per ongeluk naar Las Vegas had gebracht.



Volgens de eigenaar was het in eerste instantie onmogelijk om via de klantenservice van Delta te achterhalen waar zijn nieuwe hond verbleef. "Ik had geen idee waar hij was en onder welke omstandigheden hij werd verzorgd." Later kreeg de man een telefoontje van een Delta-medewerker die hem kon vertellen dat zijn hond op de verkeerde vlucht was gezet.



'Belangrijk familielid'



Via Las Vegas en Salt Lake City is de puppy zondagavond alsnog in Boise aangekomen. Delta zegt tegen CNN te betreuren dat de hond niet goed is vervoerd en realiseert zich dat een dier "een belangrijk familielid is". Wel benadrukt de luchtvaartmaatschappij dat de puppy genoeg eten en drinken heeft gehad en af en toe uit zijn reismand is gehaald.



De verkeerd vervoerde puppy is het vierde incident met een hond in een Amerikaanse vliegtuig in een week tijd. De andere drie fouten werden door United Airlines gemaakt. Op een vlucht van Houston naar New York overleed een Franse bulldog die opgesloten zat in het bagagevak boven de stoelen.



Verder werd een hond die naar Kansas moest worden gevlogen per ongeluk naar Japan gebracht, en liet United een vliegtuig omvliegen toen bleek dat er een hond aan boord was die naar een andere bestemming moest.

Reacties

22-03-2018 09:14:27 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.356

OTindex: 17.385

Niet alleen met honden gaat het af en toe mis.

Aan boord van een zusterschip was een belangrijk onderdeel kapot (de tandwielen van de nokkenas aandrijving). Deze moesten worden overgevlogen vanuit Duitsland. Ze kwamen terecht in Vancouver in plaats van Jamaica. Eind van het liedje was dat de volledige lading van het schip, 6000 ton bananen, bedorven was voor aankomst op de uiteindelijke bestemming.

22-03-2018 10:41:55 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.691

OTindex: 3.320

Quote:

een Amerikaanse vliegtuig [...] De andere drie fouten werden door United Airlines gemaakt. En deze door de journalist van de NOS. En deze door de journalist van de NOS.

22-03-2018 10:52:24 allone

Stamgast



WMRindex: 32.933

OTindex: 63.456



Ik heb ooit urenlang opgesloten gezeten in een viegtuig op Schiphol, wachtend op een onderdeel dat uit Londen overgevlogen moest worden. Ik zie dat ik nog blij mag zijn dat dat niet via Peking is gegaan..



: dat was de vierde fout



Laatste edit 22-03-2018 10:52 @Emmo : pffffIk heb ooit urenlang opgesloten gezeten in een viegtuig op Schiphol, wachtend op een onderdeel dat uit Londen overgevlogen moest worden. Ik zie dat ik nog blij mag zijn dat dat niet via Peking is gegaan.. @venzje : dat was de vierde fout

22-03-2018 10:58:29 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 31.356

OTindex: 17.385

@allone : Gelukkig dat jij niet bent bedorven in de tussentijd.

22-03-2018 11:00:57 allone

Stamgast



WMRindex: 32.933

OTindex: 63.456

@Emmo : Tegen de tijd dat ik eindelijk in Boston aankwam was ik behoorlijk gaar Tegen de tijd dat ik eindelijk in Boston aankwam was ik behoorlijk gaar

22-03-2018 15:34:24 allone

Stamgast



WMRindex: 32.933

OTindex: 63.456

@jero : this is hilarious this is hilarious

