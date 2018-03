Lottowinnaar pleegt meerdere bankovervallen

Dat het leven ook voor miljonairs kan omslaan weet de nu 55-jarige James Allen Hayes als geen ander: hij pleitte afgelopen donderdag voor de rechtbank schuldig aan een reeks bankovervallen en riskeert twintig jaar cel. In 1998 won de Amerikaan nog de SuperLotto jackpot van 19 miljoen dollar, bericht tv-zender CBS Los Angeles.



Hayes werd in oktober vorig jaar in voorhechtenis geplaatst op verdenking van een reeks bankovervallen tussen april en september 2017 in Valencia, Newhall, Carpinteria, Goleta en Santa Maria; steden in de Amerikaanse staat California. Hij werd gezocht door de FBI. Zijn modus operandi was opmerkelijk: hij schoof telkens een papiertje naar de bankbediende waarop stond dat hij geld eiste en zou schieten als de bediende niet zou meewerken. Hayes was een bewakingsagent met nachtdienst toen hij in januari 1998 de lottojackpot van 19 miljoen dollar won. Zijn ex ging met de helft van het geld lopen en Hayes ontwikkelde een dure hero´neverslaving. Toen hij in oktober werd gearresteerd trof de FBI hem aan in een verlaten garage. Op 7 juni krijgt de man zijn straf te horen.

wie hoog klimt kan diep vallen?

