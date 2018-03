Slechtste slogan 2018

Geen verkiezingen zonder slogans. Maar niet iedere leus is even geslaagd, blijkt als je de posters ziet waarmee de lantaarnpalen, bushokjes en verkiezingsborden volhangen:- Minder belasting. Meer bitterballen!- Relax, kies Toine en betaal minder Tax!- Bedankt dat je naar me omcakeDrie verkiezingsslogans uit drie gemeenten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze, samen met nog zeven verkiezingsleuzen, meedingen naar de titel slechtste politieke slogan 2018.De politieke partij Vrij! uit Beverwijk heeft uiteindelijk de prijs voor de slechtste politieke slogan gewonnen. 'Zo Vrij! als een aardbei' won het van 'Minder belasting. Meer bitterballen' (VVD Delft).In de slogan van Vrij! wordt verwezen naar de bijnaam 'aardbeien' van Beverwijkers. Dit omdat de grond in de negentiende eeuw heel geschikt bleek om aardbeien op te verbouwen.Lijsttrekker Kelly Uiterwijk is blij met de prijs.