Man in Engeland rijdt rond met rijbewijs van Homer Simpson

Toen een agente een automobilist tegenhield in het Engelse Milton Keynes keek die eerste verrast op: de chauffeur in kwestie reed met een rijbewijs waarop een foto en het (fictieve) adres van Homer Simpson prijkte. Dat meldt de Britse nieuwszender Sky News.Het adres van het wereldbekende gele personage van Matt Groening is 28, Springfield Way, Verenigde Staten. Dat kwam agente Phillips van de Thames Valley Police te weten toen ze een auto tegenhield in Milton Keynes, een stad in het Engelse graafschap Buckinghamshire. Het politiekorps heeft de foto gepost op zijn officiŽle twitteraccount. De politie kon overigens niet lachen met de valse foto: de auto werd in beslag genomen. De chauffeur bleek zonder verzekering en geldig rijbewijs rond te rijden.