Tweeling niet meer identiek na ruimtereis

De NASA-astronaut Scott Kelly blijkt na onderzoek niet meer genetisch identiek te zijn aan zijn tweelingbroer Mark Kelly. Volgens het onderzoek, The Twins Study, is een deel van Scotts DNA gewijzigd terwijl hij op ruimtereis was.Een nieuwe studie van ruimteagentschap NASA heeft uitgewezen dat een leven weg van onze aardbol je genen kan veranderen. Die conclusie kwam er na testen op de – voormalige – identieke tweelingbroers Scott en Mark Kelly.Na een verblijf van 340 dagen aan boord van het ruimtestation ISS, hebben experten gevonden dat Scotts DNA nu 7% verschilt van dat van zijn broer. Wetenschappers denken dat Scott nu ook biologisch ouder is dan Mark.De broers zijn slechts enkele minuten na elkaar geboren en volgden een gelijkaardige levenswandel. Beiden zijn ze kapitein geweest in de Amerikaanse zeemacht, hebben ze met de spaceschuttles Discovery en Endeavour meegevlogen én zijn ze allebei als astronaut aan boord geweest van het ISS.Het was al langer bekend dat het lichaam van een astronaut verandert wanneer hij in de ruimte zweeft. Maar de effecten waren altijd slechts tijdelijk en verdwenen weer bij de landing op aarde. Scott landde in 2016, maar onder andere zijn DNA en botstructuur blijven verschillend.