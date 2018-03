Vriendin wordt dievegge na wisseltruc met winkelwagen

Is Evelien Simon (55), welbekend postbode te Hierden, een ordinaire tasjesdief? Het leek er vrijdag wel even op in de Dirk van de Broek in Harderwijk. Door een onbedoelde wisseltruc met winkelwagentjes was ze even de illegale bezitter van een zwarte tas met inhoud. ,,Het kwam goed, maar wat een kolder! Ik heb daarna mijn hele dienst lachend op de fiets gezeten."



Blinde paniek rolt door het lichaam van Corrie Muller (59) uit Harderwijk als ze vrijdagmiddag alle boodschappen keurig op de lopende band heeft gelegd en haar portefeuille wil pakken. Want, waar is die? En waar is de zwarte tas waar die inzat? ,,Gestolen, was mijn eerste gedachte. Mijn hele leven zit in die tas. Ik kon wel door de grond zakken."



Gelukkig bleef de caissière wel handelingsbekwaam. Zij stelde voor om de beelden van de beveiligingscamera terug te kijken. ,,Het duurde een kwartier, maar zag ze dat ik met iemand stond te beppen en dat we er daarna met elkaars karretje vandoor gingen. Toen viel het kwartje: Evelien!"



Evelien Simon: ,,We kennen elkaar nog van de ABN-AMRO waar we allebei hebben gewerkt. We kunnen nog steeds goed met elkaar. Ik was bij de Dirk met mijn schoonmoeder van 84 en trof haar bij de ingang. Toen hebben we even bijgekletst. Daarna had ik geen moment het idee dat er iets mis was. Ja, er lag opeens een zwarte tas op het kinderzitje, maar ik dacht dat die van schoonmoeder was."



Muller: ,,En ik heb 'm gek genoeg geen seconde gemist."



Simon: ,,Er lag ook al een netje mandarijnen in. Gek, want dat stond niet op 't lijstje. Gedachteloos heb ik dat weer teruggelegd."



Muller: ,,Ik zie haar die mandarijnen nog terugleggen. Zo komisch!"



Simon: ,,Daarna bij de kassa afgerekend, de boodschappen met tas en al in de kofferbak gelegd en het karretje teruggebracht. Dat er een plastic muntje uit komt in plaats van de euro die ik er in stopte viel blijkbaar ook niet op. Vervolgens zijn we een bakkie koffie gaan drinken bij de McDonald's aan de overkant. Komt even later Corrie aanrennen. 'Jij hebt mijn tas!', roept ze. 'Heb ik niet', zegt ik. 'Jawel', zegt ze, 'het staat op de beelden'. Pas op dat moment denk ik aan die zwarte tas. Het grappige is, dat toen ze de tas terugkreeg, ze meteen checkte of alles er nog in zat."



Muller: ,,Tja, dat doe je toch automatisch..."



Achteraf kunnen de dames er hartelijk om lachen. ,,We nemen elkaar niks kwalijk", klinkt het unisono. Maar hun lesje hebben ze wel geleerd. ,,Ik verlies nooit meer die tas uit het oog", zegt Muller. ,,Ik let voortaan extra op welk karretje van mij is", zegt Simon. Muller: ,,En die euro, die heeft ze inmiddels van mij terug gekregen."

Reacties

20-03-2018 10:41:10 Mamsie

Grappige wisseltruc!

20-03-2018 10:44:38 Emmo

Komt vaker voor. Ik ben ook wel eens achter mijn karretje aangerend toen die per ongeluk door iemand anders was meegenomen.

20-03-2018 12:00:15 De Paus

20-03-2018 12:32:52 stora

Leuke supermarkt verhalen.

Ik weet er ook 1.

Jaren geleden had ik een collega die net een nieuwe fiets had.

En ze ging naar de supermarkt en ze zette die nieuwe fiets keurig op slot.

Zij naar binnen en in een klein dorp kent ze bijna iedereen en babbelt met iedereen bij en zo ben je al gauw een half uur verder.

Komt ze eindelijk weer eens buiten staat er een vrouw bij haar fiets met ingehoude woede.

Mijn collega begint al te lachen, dat deed ze altijd met vreemde situaties en loopt naar haar fiets.

Wat bleek, had ze de ketting van dat slot ook door de fiets van die vrouw gestoken, dus die kon niet weg.

En die vrouw had misschien wel de aardappelen op het vuur staan en moest nog even snel een boodschap halen.

Dus mijn collega maakt gierend van de lach dat slot los en die boze vrouw ging al scheldend weg. Laatste edit 20-03-2018 12:33

20-03-2018 12:35:35 HHWB

T S Ik stond laatst met iemand te praten... neem ik de verkeerde vrouw mee...

20-03-2018 13:17:33 botte bijl

@HHWB :

er is altijd baas boven baas er is altijd baas boven baas

