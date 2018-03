Politie betrapt snurkende inbreker op toilet

ALMELO - De politie heeft zondagmorgen een 24-jarige man aangehouden, die had ingebroken in een woning aan de Vogelweide.



De politie trof de man ter plekke al slapend aan op het toilet. De man vertelde hoge nood te hebben gehad en was een willekeurig huis binnengegaan. Later bleek dat hij te veel had gedronken.

