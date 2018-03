Lijsttrekker poedelnaakt op campagneposters

De Amsterdamse Piratenpartij voert op ludieke wijze campagne voor de raadsverkiezingen. Door de hoofdstad zijn honderden posters opgehangen waarop lijsttrekker Jelle de Graaf naakt staat afgebeeld.In zijn hand houdt De Graaf een bordje met de tekst 'Niets te verbergen' vast. Volgens de fractie zelf zijn de reacties overwegend positief. ,,Mensen vergelijken onze poster met die van de PSP in de jaren zeventig. Daarop was een blote vrouw te zien en het woord Ontwapenend'', zegt een woordvoerder.,,De PSP was tegen kernwapens. Onze vijanden van nu zijn net zo krachtig. De burger wordt steeds kwetsbaarder. Wij zijn voor radicale transparantie en dat komt op onze blootposter goed tot uiting.'' Bang voor een averechts effect is hij niet. ,,De poster zet mensen aan het denken en daarmee hebben we ons doel bereikt.''