Verkrachter na 30 jaar gepakt door plas in plantenbak

Een Britse verkrachter die meer dan 30 jaar uit de handen van de politie wist te blijven, is gearresteerd nadat hij in de plantenpot van een buurman plaste. Zijn urinelozing leidde direct tot een dna-match.Eric McKenna (59) verkrachtte tussen 1983 en 1988 twee vrouwen in Newcastle. De politie heeft de twee verkrachtingen nooit aan elkaar kunnen linken, totdat de buren hadden geklaagd over McKenna. Hij had ongevraagd in hun plantenbakje geplast. Zijn dna bleek de twee verkrachtingszaken aan elkaar te linken. Waarom de politie besloot een dna-test te doen blijft vooralsnog een mysterie.Volgens de regionale politie is de zaak uiterst ongebruikelijk. ,,McKenna toonde totaal geen berouw in de rechtszaal", zo sprak een agent tegenover BBC. Zijn onnozele daad levert McKenna een celstraf van 23 jaar op.