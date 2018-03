Echtpaar woont al 25 jaar met beer in huis

"Hij is geboren in een dierentuin, maar werd verstoten door zijn moeder." En dus zorgt dit Russische echtpaar al 25 jaar voor Stepan, een bruine beer van 300 kilo. Hij verdient ook geld door in films te spelen, maar het fijnst is toch wel dat hij enorm van knuffelen houdt.