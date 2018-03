Walvishaai maakt fotograaf wereldberoemd

Een natuurfotograaf heeft voor de westkust van AustraliŽ een indrukwekkende foto gemaakt van een gigantische walvishaai die vlak onder een boot met nietsvermoedende toeristen zwom. Volgens Tom Cannon (26), de maker van de foto, bleef de ongevaarlijke kraakbeenvis met geopende bek bijna een kwartier in de buurt van het schip.De bijzondere ontmoeting vond een paar dagen geleden plaats bij Coral Bay: een populaire duiklocatie down under. Cannon stapte 6 kilometer uit de kust van de boot om foto's te kunnen maken van het kleurrijke onderwaterleven. Eenmaal in zee ontdekte hij de grootse vis ter wereld en drukte af op het moment dat de kennelijk nieuwsgierige walvishaai de onderkant van het schip aan het 'besnuffelen' was. Zijn bijzondere foto gaat de hele wereld over. Walvishaaien worden gemiddeld 8 meter lang, maar er zijn ook exemplaren gespot van bijna 15 meter. Hoe groot de vis was die Cannon op de gevoelige plaat vastlegde in onbekend.Volgens de fotograaf zijn de toeristen op de boot geen enkel moment in gevaar geweest. Aan de Britse tabloid The Sun vertelde hij over zijn confrontatie met het zeldzame dier: ,,Walvishaaien zwemmen meestal snel weg als ze iets zien dat bedreigend kan zijn. Ze brengen de meeste tijd door op plaatsen in de oceaan waar mensen niet kunnen komen. Hun voorkeur gaat uit naar diepere gebieden, ver weg van de kust. Van maart tot juli kan je ze echter zien bij het Ningaloo Rif in Coral Bay en Exmouth, in het westen van AustraliŽ.'' Hij fotografeerde dergelijke haaien al eerder, maar nooit in combinatie met een schip. ,,Het was een opmerkelijke ervaring. Meestal zijn walvishaaien niet zo nieuwsgierig en speels.''Volwassen walvishaaien kunnen een gewicht bereiken van ongeveer 15.000 kilo. Ze zijn een bedreigde diersoort: in de hele wereld zijn er naar schatting nog maximaal 1000. De dieren hebben een platte kop en een extreem brede bek waarin boven en onder in totaal 3000 tandjes zitten. Die hebben echter niet of nauwelijks een functie. Walvishaaien zuigen per uur ongeveer 6000 liter water op en alle vissen die daarin zwemmen belanden in de maag. De dieren kunnen tussen de 80 en 110 jaar oud worden en zijn ongevaarlijk voor mensen. Alleen een klap met hun enorme staart kan dodelijk zijn. De kans daarop is zo goed als uitgesloten, omdat de haaien zeer traag bewegen. Ze kunnen niet sneller zwemmen dan 5 kilometer per uur.