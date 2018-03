Vrouw redt vriend door met mes in zijn keel te snijden

Een 45-jarige vrouw uit Nieuw-Zeeland heeft onlangs het leven van haar vriend gered door zijn keel open te snijden met een stanleymes. De man (50) stikte bij een barbecue in een stuk steak en liep donkerpaars aan, waarna de verloskundige een uiterste poging deed haar vlam te redden. ,,Het was ˇf dit doen, ˇf hij was dood geweest.''Sarah Glass en Isak Bester waren vorige maand gezellig met vrienden aan het barbecueŰn, toen een hap steak in de keel van de man bleef hangen. De vrienden deden een zogenoemde Heimlich-greep en sloegen op zijn rug om het vlees los te krijgen, maar dat wilde niet lukken. Isak raakte al snel bewusteloos en kreeg een hartstilstand, waarna de vrienden hem probeerden te reanimeren.,,Hij was helemaal paars'', zegt vriendin Sarah tegen lokale media. ,,Maar met mond-op-mondbeademing kregen we lucht in zijn longen. Het leek erop dat we hem in leven konden houden.'' Na acht minuten kreeg Isak echter geen zuchtje lucht meer binnen, vermoedelijk doordat het stuk biefstuk naar beneden was gezakt. ,,Hij was voor onze ogen dood aan het gaan.''Glass twijfelde geen moment en vroeg of de vrienden een scherp mes konden vinden. Ze had ooit gelezen over een zogenoemde tracheotomie, waarbij de luchtpijp van buitenaf wordt opengesneden als normaal ademen niet lukt. Een vriend reikte een stanleymes aan, dat Sarah vlak onder de adamsappel van haar geliefde zette. Millimeter voor millimeter sneed ze zijn keel open.Uit een hulpmiddelenset voor thuisbevallingen greep Sarah een injectienaald en met de binnenkant hield ze de luchtpijp open. In de bewuste set zat gelukkig ook een zuurstoftank, waarvan Glass het pijpje in de luchtpijp van haar vriend stak. ,,Toen kreeg hij zijn kleur terug'', vertelt ze.Aangezien Isak even zonder zuurstof had gezeten, vreesden doktoren dat zijn hersenen of organen niet goed meer zouden werken. Hij werd drie dagen lang in coma gehouden en lag ruim een week in het ziekenhuis, maar het lijkt erop dat hij volledig zal herstellen. ,,Alle testuitslagen zijn goed'', zegt hij opgelucht.Isak, die manager is bij een crematorium en begraafplaats, is blij dat zijn collega's zijn uitvaart voorlopig niet hoeven voor te bereiden. Hij vindt zijn vriendin een echte heldin en beseft hoe moeilijk het voor haar moet zijn geweest. ,,Het is geweldig, maar als ik dood was gegaan of hersenbeschadiging had opgelopen, zou dat haar de rest van haar leven hebben achtervolgd.''Zelf vindt Sarah haar actie heel normaal. ,,Ik wist dat het ziekenhuis ver weg was en zonder zuurstof zou hij sowieso zijn gestorven'', vertelt ze koeltjes. ,,Zijn hart klopte niet meer zelfstandig en we hadden niets te verliezen.'' Eng vond ze de ge´mproviseerde noodoperatie ook niet. ,,Het was gewoon wat moest gebeuren om hem bij ons te houden.''