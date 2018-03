Papier in militair trainingscentrum op door fanmail

Een platenmaatschappij uit Zuid-Korea heeft fans van de populaire zanger G-Dragon opgeroepen hem niet meer te e-mailen. De zanger begon twee weken geleden met zijn dienstplicht in het leger, maar door de enorme hoeveelheid fanmail die naar het militaire trainingscentrum wordt gestuurd, zijn al het papier Ún de inkt van de printers in het centrum op. Alle e-mail die naar soldaten wordt gestuurd, moet namelijk worden geprint."G-Dragon ondervindt problemen vanwege fans die te veel e-mails sturen", meldt de platenmaatschappij. "Stop er alsjeblieft mee. Dat zullen we waarderen."In Zuid-Korea moeten alle mannen tussen de 18 en 35 jaar twee jaar in militaire dienst. Door de stapels fanmail voor G-Dragon kunnen de andere soldaten ook geen e-mail meer krijgen. "G-Dragon vindt het heel vervelend voor zijn medesoldaten", zegt de platenmaatschappij. "Hij waardeert het dat zijn fans zorgen hebben over zijn militaire dienst. Maar hij kan niet alle brieven lezen."G-Dragon is een artiest in het k-popgenre en trad in september nog op in Nederland. Hij is leider van de boyband BigBang. Afgelopen week ging een bandlid van hem ook het leger in voor zijn dienstplicht. Zo'n 100 fans en journalisten stonden toen bij de ingang van de militaire basis.