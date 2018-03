Knipbeurt scholier kost docent zijn baan

Een Australische eliteschool is in rep en roer, door een actie van een docent. Een jongen moest op de schoolfoto en omdat hij niet voldeed aan de 'fatsoensnormen' van de school besloot Rohan Brown, de plaatsvervangend schoolleider, het haar van de leerling te knippen. Daarop werd hij door de directeur ontslagen.Het ontslag heeft veel opschudding veroorzaakt, schrijft The Guardian. Brownie, zoals hij liefkozend werd genoemd, werkte al dertig jaar op de school en heeft volgens leerlingen wel vaker zijn studenten een knipbeurt gegeven. Maar volgens de directeur heeft hij in strijd gehandeld met regels.Uit protest tegen Brownies ontslag kwamen leerlingen deze week naar school in 'smart casual' kleding, in plaats van in het verplichte uniform. Ook stopten zij hun overhemd niet in hun broek en droegen sommigen bruine armbanden. "Zolang Brownie niet terug is, laten wij ons door niemand vertellen wat we aan moeten", zei een vertegenwoordiger van de studenten.