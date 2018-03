Roemeense rechter vertelt een man dat hij dood is

Constantin Reliu stapte naar de rechter in Vasului omdat hij officieel dood is, maar feitelijk leeft. Hoewel hij in persoon voor de rechter verscheen wees die zijn verzoek af: Constantin blijft dood.Hij ging in 1992 als gastarbeider naar Turkije. Hij verloor het contact met zijn familie en in 2016 slaagde zijn vrouw er in hem dood te laten verklaren.Een jaar later ontdekte de Turkse autoriteiten dat hij illegaal in Turkije leefde en zette hem uit naar Roemenië. Daar aangekomen merkte hij dat hij op papier dood was. Hij stapte naar de rechter om die doodverklaring ongedaan te maken. Maar nu heeft ook de beroepsrechter dat verzoek afgewezen. Iemand die ten onrecht dood wordt verklaard moet tijdig reageren en dat het Constantin niet gedaan. Hij is te laat en blijft dus dood.“Ik blijf dus dood, terwijl ik leef. Ik heb geen inkomen, maar omdat ik dood ben kan ik niet werken.”