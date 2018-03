Chauffeurs op de rem voor buslijnbordje blinden

Toen voor de zoveelste keer een lijnbus haar pardoes voorbij reed, was de slechtziende Yvonne van Geel uit Ede het helemaal zat. Ze bedacht een even simpele als doeltreffende oplossing, die ze samen met busvervoerder Keolis (Syntus) en de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden in Ermelo in productie nam: het buslijnbordje.Het ziet er een beetje uit als zo'n bord waarmee je tijdens een volleybalwedstrijd de score bijhoudt. Alleen dan geel en met slechts drie rijen cijfers van nul tot en met negen. En het is een tikkeltje kleiner, want het moet wel in de handtas passen. Op het moment dat een blinde of slechtziende reiziger bij een bushokje staat, tovert hij of zij op het bordje het nummer van de buslijn op het bord en houdt dat omhoog voor de chauffeur. Zo is altijd duidelijk welke bus de passagier moet hebben.Van Geel: "Ik ben slechtziend en het onderscheiden van de verschillende busnummers is voor mij vrijwel onmogelijk. De chauffeur moet weten op welke bus ik sta te wachten en ik moet duidelijk zichtbaar kunnen aangeven welke bus ik wil laten stoppen." Het product is inmiddels getest en volgens haar zijn gebruikers en chauffeurs enthousiast. "Er kan een adressticker op bij verlies en na een regenbui kan het simpel worden afgedroogd. Vanaf nu weet elke passagier de chauffeur te melden welke bus er moet stoppen en staat er niemand teleurgesteld bij de halte de bus na te kijken."Het bordje is verkrijgbaar voor 13,50 euro via keolis.