Dolfinarium in Harderwijk houdt fluitwedstrijd

Wie net zo hard kan fluiten als walrus Nikolai, maakt kans op twee vrijkaarten voor het Dolfinarium in Harderwijk. Het zeezoogdierenpark roept ge´nteresseerden op om voor komende maandag een filmpje in te sturen waarop het gefluit is te horen.Voor de walrussen in het Dolfinarium is het paringstijd. Om die reden probeert Nikolai (22) al wekenlang zijn vrouwelijke soortgenoten te verleiden met zijn gefluit. Met succes, want hij heeft al twee dames aan de haak geslagen. Het gefluit is in een straal van drie kilometer te horen, dus veel inwoners van Harderwijk kunnen er van meegenieten.Het Dolfinarium geeft twee vrijkaarten en twee VIP-kaarten weg voor de walrussenvoorstelling aan degene die Nikolai het beste kan imiteren.