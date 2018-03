Luchtvaartmaatschappij stuurt hond per ongeluk naar andere kant van de wereld

Luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft twee honden met elkaar verwisseld. En van de twee viervoeters, een Duitse herder, vloog naar Japan in plaats van Kansas.



Kara Swindle dacht dat ze samen met haar hond onderweg was naar Kansas City in de Amerikaanse Staat Missouri. Maar niks was minder waar. Toen ze haar Duitse herder ging afhalen, trof ze tot haar verbazing een andere hond aan. Luchtvaartmaatschappij United Airlines had de twee honden op een verkeerde vlucht gezet waardoor de viervoeter naar Japan was gereisd, bericht Daily Mail. United Airlines beloofde Kara om haar Duitse herder naar de juiste bestemming te brengen, maar wanneer is nog niet duidelijk.



De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij stoot twee keer tegen dezelfde steen. Het maakte onlangs nog een fatale fout door een puppy in de handbagageruimte te verplichten. Na drie uur opgesloten te zitten, stierf het dier door verstikking.

Reacties

16-03-2018 15:04:53 Mamsie

Oudgediende



Grandioze wisseltruc, je gaat met een herder op stap en je komt met een Deense dog aan.





16-03-2018 17:06:29 allone

Stamgast



Hond die per abuis naar Japan vloog, komt met privéjet weer thuis bron

16-03-2018 17:15:16 kartman

Met privejet? Klinkt prijzig.

Reputatieschade herstellen kost veel geld...

