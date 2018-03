Het regende goud op Russisch vliegveld

In Siberi heeft een vliegtuig tijdens het opstijgen een miljoenenlading verloren. De startbaan en de omgeving lagen bezaaid met goud- en platinastaven die in het vliegtuig werden vervoerd, melden Russische media. De verloren edelmetalen hebben een waarde van bijna 300 miljoen euro.Het luik van het vrachtvliegtuig zou bij het opstijgen spontaan zijn opengevlogen waardoor de dure lading eruit viel. Daarop vloog het toestel van Nimbus Airlines terug naar het vliegveld van Jakoetsk. Niemand raakte gewond.De AN-12 vervoerde bijna 10 ton goud, platina en diamanten. De autoriteiten konden 172 goud- en platinastaven terugvinden. Voor zover bekend is daarmee de lading weer compleet.