Medewerkers kinderopvang geven snoepjes met slaapmiddel

Drie medewerkers van een kinderopvang in Chicago zijn gearresteerd omdat ze kinderen gummibeer-snoepjes gaven die vol melatonine zaten. Volgens de politie deden ze dit om de kinderen rustig te krijgen en ze zo klaar te maken voor een dutje.



De ouders hadden echter geen toestemming gegeven aan de kinderopvang om hun kinderen het slaapmiddel melatonine te geven. De politie heeft de ouders ingelicht en voor zover bekend zijn er geen kinderen die blijvend letsel hebben opgelopen. Melatonine is een natuurlijke stof die normaal gesproken door het lichaam zelf wordt aangemaakt, maar ook veel wordt gebruikt als supplement om in slaap te komen.



Op 4 april moeten de drie medewerkers, drie vrouwen van 32, 25 en 19, voor de rechter verschijnen. Het kinderdagverblijf wilde geen commentaar geven, schrijft de New York Post.

16-03-2018 11:36:47 venzje

Oudgediende



Quote:

voor zover bekend zijn er geen kinderen die blijvend letsel hebben opgelopen Dat zal ook nog wel loslopen.



Bekende mogelijke bijwerkingen bij kinderen, volgens het



Soms (0,1-1%): geïrriteerdheid, rusteloosheid, slapeloosheid, abnormale dromen, migraine, psychomotorische hyperactiviteit, duizeligheid, overmatige slaperigheid, buikpijn, obstipatie, droge mond, hyperbilirubinemie, hyperhidrose, asthenie, gewichtstoename. Zelden (0,01-0,1%): herpes zoster, leukopenie, trombocytopenie, hypertriglyceridemie, agressie, agitatie, huilen, verhoogd libido, geheugenstoornis, aandachtsstoornis, visusstoornissen, verhoogde traanvochtproductie, opvliegers, maag-darmklachten, hypersecretie speekselklieren, slechte adem, stijging van leverenzymwaarden, huiduitslag, jeuk, spierkrampen, nekpijn, priapisme. Dat zal ook nog wel loslopen.Bekende mogelijke bijwerkingen bij kinderen, volgens het kinderformularium Soms (0,1-1%): geïrriteerdheid, rusteloosheid, slapeloosheid, abnormale dromen, migraine, psychomotorische hyperactiviteit, duizeligheid, overmatige slaperigheid, buikpijn, obstipatie, droge mond, hyperbilirubinemie, hyperhidrose, asthenie, gewichtstoename. Zelden (0,01-0,1%): herpes zoster, leukopenie, trombocytopenie, hypertriglyceridemie, agressie, agitatie, huilen, verhoogd libido, geheugenstoornis, aandachtsstoornis, visusstoornissen, verhoogde traanvochtproductie, opvliegers, maag-darmklachten, hypersecretie speekselklieren, slechte adem, stijging van leverenzymwaarden, huiduitslag, jeuk, spierkrampen, nekpijn, priapisme.

16-03-2018 12:02:37 Samui-Axe





Bijwerkingen bij kinderen

Lichte, vaak passagere, transaminase stijging, (gewoonlijk reversibel) oorsuizen.



Bijwerkingen

Bij pijn, koorts



Vaak (1–10%): maag-darmstoornissen zoals maagpijn, misselijkheid, braken en dyspepsie.



Soms (0,1-1%): huidreacties zoals huiduitslag, urticaria, oedeem en jeuk.



Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreacties (mogelijk leidend tot bloeddrukverlaging, ademhalingsproblemen, angio-oedeem en anafylactische shock). Maag-darmbloeding (eventueel leidend tot anemie), maag-darmzweer en/of –perforatie. Ernstige huidreacties (waaronder erythema exsudativum multiforme). Ernstige bloedingen, zoals hersenbloedingen.



Zeer zelden (< 0,01%): stijging van leverenzymwaarden.



Verder zijn gemeld: ulceratieve stomatitis, haematemesis, gastritis, obstipatie, buikpijn, diarree, flatulentie, bloed in de ontlasting, verergering van colitis en M. Crohn; bij elke dosis mogelijk. Bloedingen zoals tandvleesbloedingen, bloeduitstortingen, neusbloedingen, perioperatieve en urogenitale bloedingen. Trombocytopenie, agranulocytose, neutropenie, leukopenie, pancytopenie, aplastische anemie, hemolytische anemie. Agitatie, paresthesie. Papiloedeem. Verstoring van het zuur/base-evenwicht, dehydratie. oedeem, hypertensie, hartfalen. Vasculitis. Astma, hyperventilatie (in het bijzonder bij jonge kinderen), niet-cardiogeen longoedeem (bij chronisch gebruik als overgevoeligheidsreactie). Verminderde nierfunctie, acuut nierfalen, nefropathie met papilnecrose. Leverbeschadiging (voornamelijk hepatocellulair), chronische hepatitis, acute pancreatitis (vanwege overgevoeligheidsreactie), syndroom van Reye. Henoch-Schönlein purpura. Na parenterale toediening kunnen pijn en lokale huidreacties op de toedieningsplek optreden. Bij langdurig gebruik van hoge doses kunnen symptomen van salicylisme optreden: tachycardie, hoofdpijn, tinnitus, gehoorverlies, visusstoornissen, duizeligheid, verwardheid, zweten, misselijkheid en braken.



Bij trombocytenaggregatieremming:



Vaak (1–10%): overgevoeligheidsverschijnselen bij astmapatiënten (urticaria, huiduitslag, angio–oedeem, rinitis, bronchospasmen, anafylactische shock). Verlenging bloedingstijd.



Soms (0,1-1%): maagklachten.



Zelden (0,01–0,1%): (occult) bloedverlies in het maag-darmkanaal; bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede. Overgevoeligheidsreacties bij patiënten zonder astma.



Zeer zelden (< 0,01%): bloedafwijkingen zoals trombocytopenie, aplastische anemie, agranulocytose, pancytopenie. Ziekte van Reye bij volwassenen. Cataract. Hersenbloeding.



Verder zijn gemeld: hemolyse, hemolytische anemie bij een ernstige variant van G6PD-deficiëntie. Oorsuizen, achteruitgang van het gehoor. (Perioperatieve) bloedingen, hematomen, tandvleesbloeding, verminderde nierfunctie, acuut nierfalen. Epistaxis, nasale congestie. Maag-of darmzweren, perforatie. Hyperurikemie.



En dat is een simpel aspirientje...



Ik heb ooit een poos melatonine gebruikt om de slaap te vergemakkelijken. Deed helemaal niets bij mij



@venzje : Dat zijn bijzonder lage percentages. Zo gezegd, het is een lichaamseigen stof dus de bijwerkingen zullen normaliter reuze meevallen. Kijk maar eens wat een simpele aspirine allemaal voor bijwerkingen kan hebben:En dat is een simpel aspirientje...Ik heb ooit een poos melatonine gebruikt om de slaap te vergemakkelijken. Deed helemaal niets bij mij

16-03-2018 12:30:18 DrZiggy

Erelid



Los van deze bijwerkingen, kan ik me ook voorstellen dat deze kinderen daarom 's middags thuis extra druk zijn om hun energie kwijt te komen. En dat kan ook veel problemen opleveren.



Hoe dan ook, mijn kinderen hoeven geen middelen te krijgen van de school zonder mijn toestemming Het zal ook wel meevallen, maar toch kan ik er niet blij van worden dat kinderen dat zomaar toegediend krijgen.Los van deze bijwerkingen, kan ik me ook voorstellen dat deze kinderen daarom 's middags thuis extra druk zijn om hun energie kwijt te komen. En dat kan ook veel problemen opleveren.Hoe dan ook, mijn kinderen hoeven geen middelen te krijgen van de school zonder mijn toestemming

