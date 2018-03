16-03-2018 16:07:56

@venzje

Volgens de Metro was het inderdaad een bijtschildpad. En ja, natuurlijk moet die eten. Maar als die puppy nog leefde (wat ik me dus net als Samui-Axe afvraag) dan was het inderdaad barbaars!!En ik wil niet zeuren, maar toch weet ik zeker dat de ophef niet zo groot was geweest als het om een (levende) vis was gegaan, of een ander dier met een laag 'knuffelgehalte.'