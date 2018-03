Onbekende jongen op de foto blijkt huidige man

Stel je voor: je bent al jaren getrouwd en bladert door een fotoalbum van je partner. Je bekijkt een foto van je geliefde uit een vroegere periode, toen jullie elkaar nog niet kenden, en ziet daar opeens jezelf op de achtergrond...Dat is precies wat er gebeurde met een koppel in China. Xue en haar man Ye dachten dat ze elkaar in 2011 voor het eerst hadden ontmoet. Maar de waarheid zat toch net iets anders.In juli 2000 poseerden ze allebei precies op hetzelfde moment voor een foto in de Chinese havenstad Qingdao. Ze stonden op het 4 mei-plein, met op de achtergrond een groot rood kunstwerk. Een paar meter van elkaar vandaan.Xue vergezelde haar zieke moeder op een reis om te herstellen na een operatie, Ye was ook op vakantie.Op exact hetzelfde moment stonden ze dus voor datzelfde kunstwerk. Na dit fotomoment gingen ze verder met hun leven, zonder überhaupt van het bestaan van de ander af te weten.