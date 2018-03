Puppy met menselijk gezicht verovert het internet

Een schattige, één jaar oude puppy verovert het internet. Veel mensen vinden dat het gezicht van het dier op dat van een mens lijkt. Sommigen menen zelfs celebrities te herkennen in zijn snoet.Het internet heeft weer een nieuwe muze gevonden. De eenjarige Yogi, een kruising van een een poedel en een Shih Tzu, lijkt verdacht hard op een mens en dat levert hem voorlopig veel roem op. Zijn ogen, neus, mond en kaaklijn hebben volgens gebruikers van sociale media menselijke kenmerken.Heel wat Twitteraars gaan een stapje verder en zien in Yogi zelfs celebrities. Zo vindt iemand dat de viervoeter verdacht veel weg heeft van Ed Sheeran, terwijl anderen hem vergelijken met acteur Zach Galifianakis.Veel mensen denken dan weer dat de foto getrukeerd is, maar het baasje van de hond ontkent dat. Ze zegt dat het haar nooit was opgevallen dat haar huisdier op een mens leek, tot haar vriend een foto op Reddit postte en de hond viraal ging.