Russische vrouw bevalt in Rode Zee

Toeristen op het strand van Daha in Egypte waren vorige zaterdag getuige van een heel bijzonder moment. Een Russische vrouw beviel van haar kind in de Rode Zee. Enkele hotelgasten konden de geboorte vastleggen.De foto’s werden gemaakt door Hadia Hosny El Said. Op het moment van de bevalling bevond El Said zich op het balkon van haar oom in Dahab. Ze zag hoe de zwangere vrouw eerst even ging zwemmen voor ze beviel. Geholpen door een oudere man en haar partner, bracht ze de baby schijnbaar moeiteloos ter wereld. Terwijl het kindje werd voorgesteld aan een blonde kleuter, stapte de mama aan wal alsof het niets was.De oudere man die de boreling naar het strand droeg, zou volgens El Said een dokter zijn die gespecialiseerd is in onderwaterbevallingen. Het is mogelijk dat het gezin speciaal voor de geboorte naar het strand afzakte. Volgens lokale media gebeurt het wel vaker dat vrouwen in de Rode Zee bevallen.