Canada verwelkomt Belgisch koningspaar met Duitse vlag

Een foutje van de zaak, zo zullen we het maar noemen. Gisteren arriveerden koning Filip en koningin Mathilde in Canada voor een staatsbezoek. Bij de welkomstceremonie ging het echter mis toen de Canadezen een Duitse vlag bovenhaalden.



De ceremonie vond plaats bij de ambtswoning van gouverneur-generaal Julie Payette, de vertegenwoordiger van het staatshoofd van Canada, koningin Elizabeth. Elk staatshoofd dat Canada bezoekt, plant een esdoorn in de tuin van de residentie van het staatshoofd. In diezelfde tuin staat nog een boom die koningin Fabiola daar plantte in 1977 bij haar bezoek. En het was aan die boom dat er een Duits vlaggetje werd gehangen. Nadat enkele meegereisde Belgische journalisten hen daar op attent maakte, grepen de Canadezen meteen in en werd het vlaggetje verwijderd.

Reacties

15-03-2018 14:01:16 Samui-Axe





België, verticaal zwart-geel-rood

Duitsland, horizontaal zwart-rood-geel



Zo gezegd, beetje dom, maar verklaarbaar..



15-03-2018 14:13:17 stora

Stamgast



WMRindex: 9.417

OTindex: 1.138



Op het niveau van Staatsbezoeken hoort dat goed te zijn.

Het kan niet zo zijn dat iemand een vlag uit de kast haalt en omdat die erop lijkt hem ophangt. @Samui-Axe , dit is niet dom, maar echt fout.Op het niveau van Staatsbezoeken hoort dat goed te zijn.Het kan niet zo zijn dat iemand een vlag uit de kast haalt en omdat die erop lijkt hem ophangt.

15-03-2018 14:16:49 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.440

OTindex: 5.067

S



pak maar wat rood-wit-blauwgekleurds uit de kast @stora : bij de meeste landen:pak maar wat rood-wit-blauwgekleurds uit de kast

15-03-2018 14:20:46 stora

Stamgast



WMRindex: 9.417

OTindex: 1.138



Hetzelfde als je bv niet de naam van de bezoekende koning of koningin of president weet. @MIADIA , ja en daaruit toon je de onverschilligheid aan het land wat jow bezoekt.Hetzelfde als je bv niet de naam van de bezoekende koning of koningin of president weet.

15-03-2018 14:36:58 Samui-Axe



@stora : Ach, ik vind het een beetje overtrokken.. 't Is maar een vlag...

