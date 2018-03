Hulpdiensten rukken massaal uit voor sekspop in het water

Een melding van een dode in het water heeft hulpdiensten zondagmiddag in Groningen aardig bezig gehouden. De politie en brandweer rukten uit na een melding van een lichaam van een overleden persoon in het water in de buurt van de Paddepoelsterweg.Het scheepvaartverkeer bij de Paddepoelsterbrug werd stilgelegd en toen er ook nog een stapeltje kleding op de waterkant werd gevonden vreesden de hulpdiensten helemaal voor het leven van iemand.Specialisten van de waterpolitie gingen het water in maar toen zij het lichaam hadden bereikt, bleek het om een levensechte siliconenpop te gaan. “Zo een uit de erotiekbranche, een hele echte. Geen opblaaspop”, aldus de politie.