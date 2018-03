Verlaten trein ontdekt bij Belgische grens

In een bos vlakbij de Belgische grens staat een verlaten trein van Eurostar. Dat ontdekte de Parijse YouTuber AdcaZz. De video van zijn ontdekkingstocht is inmiddels 1,3 miljoen keer bekeken.De hogesnelheidstrein staat in het Franse Valenciennes verscholen tussen de bomen. De Eurostar 3018 verbond ooit Londen met Parijs en Brussel, maar is sinds 2014 niet meer gebruikt. In het bos staan dertien wagons en twee buffetwagens inclusief locomotief. Grote delen van de trein zijn nog intact. Er liggen zelfs nog tijdschriften op de tafeltjes.De YouTuber vindt het schandalig dat de trein zo wordt achtergelaten. Eurostar geeft aan dat dat slechts tijdelijk is in afwachting van de ontmanteling.Ondertussen geniet internet van de beelden: Filmpje