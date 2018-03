Zeldzame wolk zorgt voor speculaties op Twitter

Mensen vreesden een invasie van aliens, maar het bleek gelukkig gewoon om een zeldzame wolkformatie te gaan. Niettemin zijn de plaatjes de moeite waard.Boven de Battle Mountain in de Amerikaanse staat Nevada was een zogenaamde hoefijzer-wolk te zien. De National Weather Service deelde de foto’s. De wolk ontstaat als een opwaartse luchtstroom zich mengt met de omringende lucht, waardoor een draaikolk ontstaat.De wolk is weliswaar uiterst zeldzaam, maar toch gewoon een natuurfenomeen. Dat weerhield mensen er echter niet van om op Twitter grappen te maken over aliens en ufo’s.