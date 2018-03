Fabrikant maakt slimme banden

Bandenfabrikant Goodyear heeft een

band ontwikkeld die goed is voor het

milieu,of althans een klein beetje.

Het gaat om een band die vocht van het

wegdek absorbeert en omzet in zuurstof.



De Oxygene is van binnen met levend mos

bekleed.Door fotosynthese wordt CO2

omgezet in zuurstof.Bovendien wekt de

Oxygene,die trouwens niet lek kan

raken,een klein beetje stroom op.



De fabrikant heeft nog een tweede type

autoband in de pijplijn die zelf zaken

als spanning,temperatuur en slijtage

in de gaten houdt en doorgeeft aan de

bestuurder.En een goede bandenspanning

is minder slecht voor het milieu.

Reacties

13-03-2018 13:22:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.635

OTindex: 3.276

Alweer een 'slim' product. Ik geloof er niks van.

Er zijn inmiddels veel producten die een trucje kunnen, maar ik ben er nog nooit één tegengekomen dat intrinsiek slim was.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: