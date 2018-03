Met warme billetjes luisteren naar meneer pastoor in Breda

Enige tijd terug besloot het bestuur van de Sint-Antoniuskathedraal in Breda om de gaskraan dicht te draaien. De hete lucht was de kerk te duur geworden en had met een maximum van 2 graden opwarming bovendien toch al weinig effect.Aangezien koude kerken lege kerken zijn, verzon het parochiebestuur een alternatief in de vorm van warmtekussentjes. Bij de laatste eucharistieviering op zondag blijken deze warmtemakers al redelijk ingeburgerd. Al zijn er natuurlijk ook altijd uitzonderingen. Zo zit helemaal achterin de kerk een vrouw stevig ingepakt met handschoenen en een sjaal om. Geďnteresseerd kijkt ze de werkwijze van het apparaat. De kussentjes bij de ingang van kathedraal waren haar niet eerder opgevallen, bekent ze. Kerkganger Jan van Sok weet daarentegen niet meer anders. "Het werkt heel goed. Het verwarmt je bloed en dat stroomt dan door heel je lichaam." Toch zou Van Sok voor zichzelf niet zo snel een exemplaar aanschaffen, aangezien hij niet zo goddelijk groot woont.Vicevoorzitter van het parochiebestuur Breda Centrum René Rijpert merkt dat vooral tijdens de koude temperaturen eind februari de kussens populair werden. "Mensen gebruiken ze heel verschillend. Sommige zitten erop, andere gebruiken het als ruggensteuntje." Ook qua onderhoud heeft Rijpert geen omkijken naar de kussens. Meer dan een uur per week opladen hoeft hij niet te doen. Niet iedereen mag overigens de warmhouders zo maar pakken. "Kinderen gebruiken het als speelgoed en gaan op de knopjes drukken als de ouders niet opletten", verklaart Rijpert. Ook mensen met een pacemaker wordt afgeraden om op de kussens te gaan zitten. In sommige zeldzame gevallen heeft dit namelijke een slechte invloed op hun hartapparaat. Tegelijkertijd hebben de kussens volgens de vicevoorzitter van het parochiebestuur ook heilzame bijwerkingen. "Voor mensen met reumatische klachten, daar werk het heel weldadig voor."