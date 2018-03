Consulaat van nepland ontdekt

In de Russische stad Sint-Petersburg

is een bende opgerold die op een zeer creatieve manier de boel oplichtte. Het gaat om een groep oplichters die in Sint-Petersburg een consulaat van een niet-bestaand Caribisch landje had opgezet.



De bende verkocht onder meer paspoorten en rijbewijzen aan buitenlanders die zelf niet over geldige documenten beschikken. De prijzen voor zo'n pas of rijbewijs varieerden van 15.000 tot1 00.000 roebel (212 tot 1400 euro).



Er zijn drie mannen aangehouden, onder wie de 64-jarige 'consul' van het neplandje.

Reacties

12-03-2018 10:33:40 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.625

OTindex: 3.273

Dat nepland zal dan misschien ook wel een echt nepparlement hebben gehad.

12-03-2018 11:11:01 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 9.033

OTindex: 9.405

S Wij zijn iets duurder dan 1400 euro, maar tegen betaling kan iedere misdadiger een paspoort bij ons kopen. En wij zijn wel een echt land

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: