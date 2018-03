Kale mannen stelen rode dekentjes in Woerden

WOERDEN - Twee kale mannen en een vrouw hebben vrijdagavond op de Groenendaal in Woerden een stel rode dekens gestolen. De politie is op zoek naar de dieven en heeft om 19.38 uur een Burgernet-oproep gedaan.



De mannen dragen beiden een zwart shirt met hardcore-print, met daarboven een jas. Ze zijn 25 tot 30 jaar. De vrouw is ongeveer 25 jaar oud en heeft zwart haar. Ze draagt een wit shirt.



Wie het drietal met de dekentjes heeft ziet lopen in of bij het centrum van Woerden, wordt gevraagd 112 te bellen.



11-03-2018 20:05:27 botte bijl

Stamgast



waarschijnlijk is er niets tot bijna niets aan de hand, maar het is wel stof voor complottheorien

