11-03-2018 14:50:39

@Mamsie :

Wat leven we tegenwoordig toch in een énge wereld..... QuoteWat leven we tegenwoordig toch in een énge wereld.....

Kijk en juist door dit soort geroep zijn zoveel mensen bang voor een aanslag, getallen zijn lager dan ooit en toch krijgen we mensen die roepen wat een enge wereld het tegenwoordig wel niet is.Het is niet enger. doordat iedereen online is lijkt het alleen dichterbij.Het neerzetten van een "glazen muur" draagt ook niet bij aan het veilig voelen. Nu denkt men is de situatie echt zo kut dat daar een muur moet staan tegen aanslagen?Aan de andere kant vroeger of later zal die muur levens redden(of juist niet).Maar die gedachtegang is het begin van het verliezen van terrorisme.