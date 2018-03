Trouwe hond weigert ziekenhuis te verlaten waar zijn baasje 4 maanden geleden stierf

Sinds 4 maanden ligt een naamloze hond voor de ingang van het Santa Casa de Novo Horizonte ziekenhuis in Brazilie. Hij kwam daar terecht toen hij achter de ziekenauto aan holde die zijn baasje daar bracht. Zijn baasje was een dakloze man die was neergestoken bij een straatgevecht. Hij stierf kort na zijn aankomst in het ziekenhuis.De staf van het ziekenhuis gaf de hond eten en zocht een kennel die hem wilde opnemen. Maar kort nadat de hond was weggebracht naar die kennel keerde hij weer terug bij het ziekenhuis en hervatte zijn wacht.