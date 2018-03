Arbiter vindt achternaam speler beledigend en trekt rood

Toen Sanchez Watt de bal wegtrapte, wilde arbiter Dean Hulme hem de gele kaart tonen. Eerst moest de speler van Hemel Hempstead, uitkomend in de National League South (zesde niveau in Engeland), zijn achternaam opzeggen. Tot drie keer toe antwoordde hij nietsvermoedend: ‘Watt.’ Dat leverde hem rood op.



De scheidsrechter dacht dat de door Sheffield Wednesday verhuurde voetballer hem voor de gek hield en net deed alsof hij hem niet hoorde. De rode kaart werd echter snel ongedaan gemaakt omdat ploeggenoot Jordan Parked uitlegde hoe het zat. Dus geen ‘what’ maar ‘Watt’.

Als je toch al een volwassen vent bent dan moet je een dergelijke situatie toch al zeer vaak meegemaakt hebben.En wél een vermoeden hebben van een misverstand.Dan geef je toch gelijk even kort uitleg en spelt je naam even.Óf de man was aan het pesten of hij heeft niets geleerd van de afgelopen jaren.Terecht een rode kaart.

09-03-2018 21:39:56

Sanchez was een eikeltje. hij had gewoon "Sanchez Watt" kunnen zeggen, dan had de arbiter direct geweten hoe en watt..



Nietsvermoedend? My ass!