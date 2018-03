Naaktbeelden handbalsters komen van sauna Oase in Nederasselt

Criminelen blijken eind vorig jaar naaktbeelden online gezet te hebben van speelsters van de Nederlandse handbalploeg. Een tweetal video's stond december 2017 enkele uren op een populaire pornowebsite.De beelden blijken gemaakt te zijn in sauna Oase in Nederasselt. Criminelen hadden de bewakingscamera's al in 2015 gehackt, maar zetten de beelden pas eind vorig jaar online.De eigenaar van de sauna was door de criminelen gewaarschuwd dat de camera's gehackt waren, maar kon niet voorkomen dat de gemaakte beelden uiteindelijk op een pornosite, Xhamster, geplaatst werden. Voor zover bekend zijn de video's later nergens meer opgedoken.BangVolgens Pieter Bunt, woordvoerder van de branchevereniging voor sauna- en wellnessbedrijven, is herhaling uitgesloten. Beveiligingscamara's in kleedruimtes zijn al twee jaar verboden verklaard door de overheid. Saunagangers hoeven dan ook niet bang te zijn dat zich zoiets nog eens zal herhalen.Bij de gewraakte beelden ging het om twee video's van drie en twee minuten waarin zeven handbalsters zich omkleden om naar de sauna te gaan. Ze trekken hun trainingspakken uit en doen een witte badjas en slippers aan. De gezichten van de meeste sporters waren duidelijk herkenbaar. Ook kwamen volledig naakte speelsters in beeld.