Man die op olifanten en leeuwen jaagt opgepeuzeld door krokodillen

Krokodillen zouden een Zuid-Afrikaanse jager opgepeuzeld hebben. Scott van Zyl verdween vorige week tijdens een jachtexpeditie in Zimbabwe. Vergezeld door een roedel honden en een Zimbabwaanse spoorzoeker, werd de professionele jager, die trips organiseert voor buitenlandse klanten, op de oever van de Limpopo rivier gevonden, wellicht opgegeten door krokodillen.Van Zyl en zijn gids stapten uit hun voertuig en liepen elk verschillende richtingen uit. De honden keerden later terug naar het kamp zonder van Zyl. Er werden reddingsteams met helikopters, spoorzoekers en duikers uitgestuurd om de jager te zoeken.Later werden zijn voetsporen en zijn rugzak op de oever van de rivier aangetroffen. Sakkie Louwrens, lid van een van de zoekteams, zei dat de politie vermoedt dat de man door krokodillen verscheurd werd.“We vonden in hen iets wat wellicht menselijke resten zijn”, vertelde hij The Telegraph. Forensische teams proberen daar nu uitsluitsel over te geven.Het bedrijf van de jager, SS Pro Safari, voerde verschillende jachtsafari’s uit, onder andere op leeuwen, olifanten, buffels, neushoorns, luipaarden en antilopen.