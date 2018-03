Diamant in museum blijkt stuk glas te zijn

De bezoekers van het Nationaal Tsjechisch museum in Praag hebben zich vermoedelijk jarenlang staan te vergapen aan onechte edelstenen. Een diamant van 5 karaat gold tot dusver als het kostbaarste stuk in de verzameling. Bij een inventarisering bleek het om een stuk glas te gaan. Dat heeft het nieuwsportaal Hlidaci pes (Waakhond) vandaag onthuld.



Dieven hebben de diamant waarschijnlijk al tientallen jaren geleden gestolen en er een kopie voor in de plaats gelegd. Volgens de site zijn bij de laatste interne controle van vijfhonderd objecten zeventig verdachte exemplaren aan het licht gekomen. Het betrof vooral stenen die eruit zien als robijn, saffier, topaas of alexandriet. Een in 1978 aangekochte saffier uit Kasjmir bleek bij dit onderzoek synthetisch.



,,De collectie is ontegenzeglijk niet op orde'', bekende plaatsvervangend directeur Michal Stehlik. Hij werkt momenteel aan de tentoonstelling ,,Schatkamer van het Nationaal museum'', waarmee het historisch gebouw aan het Wenceslasplein na zeven jaar restauratie komende herfst wordt heropend. Stehlik beloofde dat op de expositie alleen echte stukken te zien zullen zijn.

Reacties

09-03-2018 13:46:58 Mikepower









Dat viel dus niet op.

09-03-2018 13:57:08 venzje









@Mikepower : En als het dan toch niet opvalt, wat maakt het dan uit?

09-03-2018 14:06:46 BatFish









Zie het als een voordeel: de verzekeringspremie voor de collectie kan fors naar beneden

09-03-2018 16:34:28 omabep









Zo zie je maar weer dat dure dingen ook met goedkoop materiaal er duur uit kunnen zien.



Geef mij dan maar een nep blingbling als je het dan verlies of ineens lelijk vind is het minder erg.



De klanten hebben i.i.g. een idee gekregen hoe het eruit heeft gezien.

