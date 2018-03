Rugbyspeler verlamd na inslikken naaktslak

Een domme weddenschap in 2010 zette het leven van de toen 19-jarige Sam Ballard en zijn familie totaal op z'n kop. Vrienden daagden de ijzersterke rugbyspeler uit het Australische Turramurra op een feestje uit om een naaktslak op te eten. Sam raakte daardoor verlamd.Sam werd ziek kort na het inslikken van de slak. In het ziekenhuis stelden doktoren vast dat hij besmet was met de rondworm angiostrongylus cantonensis, die ratten en slakken infecteert. Incidenteel raken ook mensen besmet, maar zelden leidt dat tot klachten. In het geval van Sam was dat anders en werden de hersenen aangetast. Erg zeldzaam en de meeste patiŽnten genezen er normaal gesproken van, maar Sam sukkelde in een coma van 420 dagen en raakte volledig verlamd.Drie jaar nadat hij ziek geworden was, mocht Sam eindelijk het ziekenhuis verlaten. Hij zat vastgekluisterd aan zijn rolstoel. De familie van Sam zamelde geld in voor de jongen, die tot op de dag van vandaag nog altijd continu zorg nodig heeft. De rekeningen blijven maar komen. Sam is nu 28 en heeft vaak toevallen. Hij wordt gevoed via een sonde en hij kan zijn lichaamstemperatuur niet zelf in stand houden.In 2016 kreeg het gezin Ballard een toelage van 492.000 Australische dollar (iets meer dan 300.000 euro). Maar vorig jaar september zakte die uitkering, zonder enige waarschuwing, plotseling tot nog maar 135.000 dollar (85.000 euro). De familie heeft door de hele situatie een hoop schulden. Ze moet bijvoorbeeld nog 26.000 euro aan een verplegingsdienst betalen.De moeder van Sam doet nu vanwege die schulden een noodkreet. Die kreet liet de Australische overheidsdienst, die instaat voor de uitkeringen, niet koud. Een minister liet weten momenteel nauw samen te werken met de familie Ballard om tot een oplossing te komen.