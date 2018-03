Leeuwin in Amerikaanse dierentuin krijgt manen

Normaal gesproken hebben alleen mannelijke leeuwen manen. Die manen beginnen te groeien zodra de mannetjes één jaar oud zijn en ontstaan in reactie op een verhoogde testosteronproductie.Leeuwinnen met manen zijn zeer zeldzaam. Maar Bridget is niet alleen. Zo maakte een Zuid-Afrikaanse dierentuin in 2013 bekend dat de 13-jarige leeuwin Emma plots manen had ontwikkeld die qua lengte vergelijkbaar waren met die van een jongvolwassen mannetje. Vervolgonderzoek wees uit dat de eierstokken van dit vrouwtje – dat eerder wel vier gezonde jongen ter wereld had gebracht – enkel cellen herbergden die we normaliter in de testikels van de mannetjes aantreffen. Blijkbaar produceerden deze eierstokken dus testosteron, waardoor het vrouwtje manen ontwikkelde. Besloten werd om haar eierstokken te verwijderen, waarna de manen weer verdwenen.En ook in het wild komen ‘bebaarde’ leeuwinnen voor, zo meldden onderzoekers in 2016 in dit paper. Vijf vrouwelijke leeuwinnen in Botswana hadden niet alleen manen ontwikkeld, maar gedroegen zich ook heel mannelijk. Het feit dat het om een complete groep gaat, deed de onderzoekers vermoeden dat een genetische afwijking aan de groei van de manen ten grondslag lag.Terug naar Bridget. Want hoe kan haar haargroei verklaard worden? Onderzoekers weten het op dit moment niet. Om meer te weten te komen, is bloed afgenomen en het is nu wachten op de resultaten. De bloedtest moet uitwijzen of de oorzaak genetisch is. Ook sluiten de onderzoekers niet uit dat een tumor op de bijnieren of hypofyse de boosdoener is: deze zou de hormoonproductie overhoop kunnen gooien.