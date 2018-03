Vlaamse buschauffeur ontslagen om vrijwilligerswerk

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft een buschauffeur ontslagen omdat die in zijn vrije tijd vrijwilligerswerk deed voor de brandweer. Volgens zijn voormalige werkgever respecteerde de man zijn rij- en rusttijden niet.



De chauffeur werd ontslagen na een incident op 17 januari. Hij was die dag voor de vrijwillige brandweer uitgerukt voor een gewonde in een bus van De Lijn. Een reiziger was ongelukkig ten val gekomen. "Ik ben ernaartoe gereden als chauffeur, we hebben de reiziger verzorgd en meegenomen."



Vermoedelijk werd de chauffeur opgemerkt door controleurs van De Lijn. Want het duurde daarna niet lang voordat de man zijn ontslag kreeg vanwege het niet respecteren van de rij- en rusttijden.



"We zijn niet tegen vrijwilligerswerk", zegt een woordvoerster van het openbaar vervoersbedrijf tegen VTM Nieuws. "Dat is ook niet verboden, maar personenvervoer is dat wel. Of dat nu in een job is als vrijwilliger of in een andere job." Overigens was de man ervan op de hoogte dat hij de regels overtrad.



Inmiddels heeft de Belgische minister van Mobiliteit zich gemengd in de discussie. Hij vindt het ontslag overdreven en wil bemiddelen tussen de betrokken partijen.

08-03-2018 10:14:56 Mamsie









Ik snap niks van dit verhaal. Het gebeurde toch in zijn vrije tijd?

Of klopt er iets niet in de berichtgeving?

08-03-2018 10:20:03 Samui-Axe





Ik vind het terecht dat hij er ferm op gewezen wordt dat hij in zijn vrije tijd geen chauffeurtje mag spelen, maar net als de minister vind ik ontslag erg overdreven. Een bolwassing zou in deze moeten volstaan.



Laatste edit 08-03-2018 10:20 @Mamsie : Als beroepschauffeur mag je maar een maximum uren per dag mensen vervoeren. Omdat deze man in zijn vrije tijd als bestuurder fungeerde overtrad hij het maximum.Ik vind het terecht dat hij er ferm op gewezen wordt dat hij in zijn vrije tijd geen chauffeurtje mag spelen, maar net als de minister vind ik ontslag erg overdreven. Een bolwassing zou in deze moeten volstaan.

08-03-2018 10:33:33 DrZiggy













Ik heb het zelfs meegemaakt dat een volle bus op ongeveer 10km voor de eindbestemming van de weg werd gehaald, omdat de chauffeur anders te lang zou rijden.



Maar hij is ontslagen omdat hij zich niet aan z'n contract houdt. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Als de inhoud van een contract vrij geïnterpreteerd kan worden zonder consequenties, dan heeft een contract ook geen nut.



En voor sommige overtreding staat nu eenmaal "Ontslag op staande voet". @Mamsie : Ik werk zelf bij een vervoersbedrijf en geloof me, die rij- en rusttijden worden heel streng gecontroleerd.Ik heb het zelfs meegemaakt dat een volle bus op ongeveer 10km voor de eindbestemming van de weg werd gehaald, omdat de chauffeur anders te lang zou rijden.Maar hij is ontslagen omdat hij zich niet aan z'n contract houdt. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Als de inhoud van een contract vrij geïnterpreteerd kan worden zonder consequenties, dan heeft een contract ook geen nut.En voor sommige overtreding staat nu eenmaal "Ontslag op staande voet".

08-03-2018 10:38:56 Samui-Axe





En als jij dat niet begrijpt beste vriend dan kan ik enkel maar hopen dat jij geen leidinggevende positie hebt bij het vervoersbedrijf waar jij werkt.. Sorry dat ik het zeg..



.



Laatste edit 08-03-2018 10:44 @DrZiggy : Zou hij tegen een vergoeding als een soort taxichauffeur mensen vervoeren dan zou ik het roerend met je eens zijn maar in dit geval deed de brave man vrijwilligerswerk, onbetaald! Dus was er geen economische winst te behalen voor hem. Hij deed het omdat hij graag medemensen helpt!En als jij dat niet begrijpt beste vriend dan kan ik enkel maar hopen dat jij geen leidinggevende positie hebt bij het vervoersbedrijf waar jij werkt.. Sorry dat ik het zeg..

08-03-2018 10:41:05 Mamsie









@Samui-Axe :

Het was dus niet op een vrije dag, begrijp ik nu! Maar waarschijnlijk na werktijd?

Ja, dat werpt een ander licht op de zaak.

Ik zat aan een ouwelullendag of vakantiedag te denken. @DrZiggy : O wacht...Het was dus niet op een vrije dag, begrijp ik nu! Maar waarschijnlijk na werktijd?Ja, dat werpt een ander licht op de zaak.Ik zat aan een ouwelullendag of vakantiedag te denken.

08-03-2018 10:42:34 Samui-Axe

@Mamsie : Hij deed het voor of na zijn dienst, anders was er niets aan de hand geweest. Maar dan nog vind ik ontslag veel te ver gaan..

08-03-2018 10:46:53 DrZiggy











Ik neem dan ook aan dat in zijn contract staat dat het absoluut verboden is om die wet te overtreden.



Daarnaast is die wet bedoeld om te zorgen dat chauffeurs voldoende rust krijgen, omdat een chauffeur die moe is of te lang rijdt een grotere kans heeft op ongelukken.



Dus ondanks dat zijn bedoelingen goed waren, brengt hij letterlijk een buslading mensen in gevaar als hij moe achter het stuur kruipt. @Samui-Axe : Op een overtreding van de rijtijden wet staan (hoge) boetes voor zowel het bedrijf als de chauffeur. Het overtreden hiervan kost een bedrijf dus gewoon geld.Ik neem dan ook aan dat in zijn contract staat dat het absoluut verboden is om die wet te overtreden.Daarnaast is die wet bedoeld om te zorgen dat chauffeurs voldoende rust krijgen, omdat een chauffeur die moe is of te lang rijdt een grotere kans heeft op ongelukken.Dus ondanks dat zijn bedoelingen goed waren, brengt hij letterlijk een buslading mensen in gevaar als hij moe achter het stuur kruipt.

08-03-2018 10:52:11 Samui-Axe





Voor de duidelijkheid: Ja, hij was fout, zonder meer! Maar gezien waarom hij de fout in ging, (om een gewond persoon te verzorgen en vervoeren), vind ik de strafmaat te hoog.



We weten ook niet in hoeverre hij de rij- en rusttijden heeft overschreden? Als dat een half uurtje of zo is dan zal dan echt geen invloed hebben op zijn prestaties tijdens zijn werk..



Straffen? Ja hoor, kan ik goed inkomen, maar pardoes hierom op straat zetten terwijl er GEEN hoge boete uitgereikt werd? Zwaar overdreven....



.



Laatste edit 08-03-2018 10:55 @DrZiggy : Hij werd gespot door een controleur van De Lijn zelf, men had dit dus binnenskamers kunnen houden en de chauffeur een flinke tik op de vingers kunnen geven! In dit geval was er geen sprake van een hoge boete omdat het incident niet naar buiten is gekomen totdat de man ontslagen werd.Voor de duidelijkheid: Ja, hij was fout, zonder meer! Maar gezien waarom hij de fout in ging, (om een gewond persoon te verzorgen en vervoeren), vind ik de strafmaat te hoog.We weten ook niet in hoeverre hij de rij- en rusttijden heeft overschreden? Als dat een half uurtje of zo is dan zal dan echt geen invloed hebben op zijn prestaties tijdens zijn werk..Straffen? Ja hoor, kan ik goed inkomen, maar pardoes hierom op straat zetten terwijl er GEEN hoge boete uitgereikt werd? Zwaar overdreven....

08-03-2018 10:55:19 DrZiggy













Er zijn wat uitzondering waarbij je een enkele keer mag afwijken, maar dit is de algemene standaard.



Als die chauffeur dus in het weekend of 's avonds nog voor de vrijwillige brandweer werkt, krijgt hij niet voldoende rust en vormt hij dus een groter gevaar op de weg. @Mamsie : Een chauffeur moet normaal gesproken minimaal 11uur rust hebben per dag. Daarnaast moeten ze per week nog eens 45u aaneensluitend vrij hebben. In die tijd mag hij dus ook geen andere (vrijwilligers)werkzaamheden uitvoeren.Er zijn wat uitzondering waarbij je een enkele keer mag afwijken, maar dit is de algemene standaard.Als die chauffeur dus in het weekend of 's avonds nog voor de vrijwillige brandweer werkt, krijgt hij niet voldoende rust en vormt hij dus een groter gevaar op de weg.

08-03-2018 10:57:25 Samui-Axe

@DrZiggy : Vraagje: Als hij in die 11 uur verplichte rust zijn moeder naar de kerk brengt, geldt dit dan ook als een overschrijding? Of mag hij dan eigenlijk niet eens een voertuig besturen?

08-03-2018 10:59:28 DrZiggy













Als dit bij wijze van hoge uitzondering was omdat de vaste chauffeur ziek was, zou ik je misschien nog gelijk geven. Maar de man kiest er gewoon voor om de regels/wet aan zijn laars te lappen en baalt nu dat hij betrapt is geworden.



Nu was het misschien op een normaal tijdstip, maar wat als hij midden in de nacht was opgeroepen en de dag erna doodmoe een fietser over het hoofd ziet? @Samui-Axe : Het was vast niet zijn eerste dag bij de brandweer en ook niet zijn eerste keer als chauffeur.Als dit bij wijze van hoge uitzondering was omdat de vaste chauffeur ziek was, zou ik je misschien nog gelijk geven. Maar de man kiest er gewoon voor om de regels/wet aan zijn laars te lappen en baalt nu dat hij betrapt is geworden.Nu was het misschien op een normaal tijdstip, maar wat als hij midden in de nacht was opgeroepen en de dag erna doodmoe een fietser over het hoofd ziet?

08-03-2018 11:05:16 DrZiggy













Quote:

Het is noodzakelijk dat bestuurders die voor meerdere

vervoersondernemingen werkzaam zijn, aan iedere werkgever adequate informatie verschaffen, zodat deze zijn

verantwoordelijkheden uit hoofde van deze verordening

kan nakomen.



De man wist dat hij fout zat, anders had hij gewoon aan zijn werkgever gemeld dat hij ook nog andere werkzaamheden verrichtte. @Samui-Axe : Het gaat om vervoer bij werkgevers. Daarom staat ook in de verordening het volgende:De man wist dat hij fout zat, anders had hij gewoon aan zijn werkgever gemeld dat hij ook nog andere werkzaamheden verrichtte.

08-03-2018 11:08:12 Samui-Axe





Overigens, is de brandweer een vervoersbedrijf?



Laatste edit 08-03-2018 11:09 @DrZiggy : Misschien krijgt hij nu een baan bij de brandweer.. Iedereen blijOverigens, is de brandweer een vervoersbedrijf?

08-03-2018 11:10:33 DrZiggy









@Samui-Axe : Als hij dan maar niet bijklust als vrijwillige taxichauffeur

08-03-2018 11:13:24 Samui-Axe





kan tevreden zijn



.



Laatste edit 08-03-2018 11:14 @DrZiggy : Ik moet overigens zeggen dat we een keurige discussie hadden kerel.. Daar kunnen velen een puntje aan zuigen @Sjaak kan tevreden zijn

